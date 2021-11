L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato prima della gara con lo Zenit in Champions League: "Sappiamo che si tratta di una partita importante, che può farci passare il turno contro una squadra che ha segnato 11 gol nelle ultime 2 gare. Cercheremo di portare a casa una bella vittoria".



"Nello spogliatoio non manca la compattezza, siamo andati in ritiro ma non per punizione. Abbiamo studiato alcune cose che non stanno funzionando bene. Stasera dobbiamo cercare di non rovinare quanto di buono fatto finora in Champions. Morata? Il calcio vive di episodi e momenti, magari stasera farà gol e si sbloccherà".