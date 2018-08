Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sofferta vittoria contro il Chievo: "Abbiamo abbassato l'attenzione nel passarci la palla, a volte credi di avere in mano la partita, abbassi la velocità e l'attenzione, lasci crossare e difendi male dentro l'area. E prendi gol. Ci voleva una vittoria così, capiamo subito il clima e le difficoltà per vincere di nuovo. È solo da sette giorni che lavoriamo insieme, dobbiamo fare punti in questa fase".



SU RONALDO - "Dispiace che non abbia segnato, ma lavora da solo sette giorni con tutti, ha fatto bene. Sul 2-1 Ronaldo si è defilato con Mandzukic centrale. La squadra non ha fatto male, ma abbiamo abbassato l'attenzione e rischi che le partite si rovesciano. Cosa deve fare? Dipende da con chi gioca. Lui deve fare quel che ha sempre fatto, oggi Sorrentino l'ha fermato alcune volte. Ha fatto buoni movimenti, a volte non imbeccato. Dalla panchina si vedeva bene, si vede che è un giocatore diverso, si è calato con semplicità nella squadra, mi ha impressionato ed è felice per la vittoria".



SU CANCELO E KHEDIRA - "Loro due troppo anarchici? Ma no, Cancelo non è anarchico, Khedira è impossibile discuterlo. Viene da nove gol, ha fatto un anno importante, ha esperienza internazionale. Spesso viene discusso, quando mancano giocatori così si sente. Cancelo ha fatto un buon primo tempo, poi ha causato il rigore e si è colpevolizzato, ma non deve abbattersi della situazione casuale".



SULL'ATTACCO - "Quando hai tanta qualità come nel primo tempo devi fare tre gol, oggi abbiamo sbagliato molto. Dybala e Ronaldo si scambiano, bisogna conoscere il portoghese ancora bene quando dà palla. C'è Mandzukic che può far scivolare Ronaldo più libero in fascia, in partite lunghe le cose si ribaltano. Nel primo tempo abbiamo sbagliato davanti, nella ripresa ci vuole equilibrio in certi contesti".