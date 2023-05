La Juventus di Massimiliano Allegri ospita il Siviglia per l’andata delle semifinali di Europa League. A pochi minuti dall’inizio della partita il tecnico livornese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.



VLAHOVIC - “Ha fatto due gol nelle ultime due ed è entrato bene a Bergamo. Sono fiducioso, come per la squadra”.



CUADRADO - “Giocherà in fascia, vediamo se più avanti o più indietro”.



DI MARIA - “Sono partite secche che si giocano sulle giocate dei giocatori, ovvio che Di Maria può fare la differenza”.



SULLA SQUADRA - “La squadra sta bene, ha fatto due buoni allenamenti dopo Bergamo. Stasera è stato difficile fare scelte, speriamo di avere indovinato”.