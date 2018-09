Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha applaudito Bernardeschi e Rugani dopo la vittoria sul Frosinone: "Federico è entrato bene, è cresciuto molto dallo scorso anno. Con lui abbiamo portato più palloni in area e abbiamo segnato. Federico in questo momento ha uno strapotere fisico e a livello mentale ha capito velocemente come si deve stare in una grande squadra. Ma non solo lui, anche Rugani alla prima da titolare ha fatto una buona prestazione. Questi ragazzotti italiani sono bravi”.