Nuova stagione e nuovo matrimonio tra Daniele Rugani e la Juve. Il difensore toscano si appresta a vivere un'altra annata in bianconero, l'ottava della sua carriera. Un 2023/24 importante per l'ex Empoli e Cagliari perché si tratta dell'ultimo suo anno di contratto con la Juve, a meno di un rinnovo che nelle ultime ore pare sempre più probabile.



RINNOVO - Sì, perché, pur non essendo una delle priorità al momento del mercato juventino, sono partiti i contatti per l'estensione di contratto. Come riporta Goal.com, a settembre il giocatore e il club si vedranno per fare un punto sulla sua situazione: l'idea della Juve è quella di rinnovare con il difensore, diminuendogli l'ingaggio ma aumentando la durata del suo contratto. Un attestato di stima ma anche un venirsi incontro per soddisfare le esigenze della squadra.



LE CIFRE - La Juve punta a proporre a Rugani altri tre anni di contratto con un ingaggio che scenderebbe dai 2,8 milioni attuali più bonus a 2-2-2,3 più bonus a salire, come riporta Sportitalia. Filtra fiducia da ambo le parti e Allegri si prepara ad avere ancora a lungo uno dei suoi pretoriani.