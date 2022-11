Max Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky prima della sfida di Champions contro il Psg:



"Serve la prestazione. E' un buon test per i ragazzi giovani contro una grandissima squadra. Abbiamo la possibilità di centrare l'Europa League. E' normale che ci sia molta amarezza, delusione e arrabbiatura. Non essere a marzo a giocarci gli ottavi di finale sicuramente è una cosa che ci rimane dentro. Stasera ci sarà lo stadio pieno contro una squadra straordinaria, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile".



FORMAZIONE - "La formazione rimaneggiata ma stasera farà una buona partita. Bisogna essere bravi soprattutto quando loro nella fase di possesso ti fanno credere di addormentare la partita e dopo loro sono straordinariamente bravi con Messi, Mbappé, Verratti ad accelerare come è accaduto quando abbiamo preso gol nella partita di andata. E' una delle caratteristiche migliori".



KEAN E CHIESA - "Kean ha avuto un risentimento su una vecchia cicatrice. Federico ha fatto un bell'allenamento ieri, l'unica mia preoccupazione era vederlo ancora bloccato a livello mentale e ieri ha fatto un buon test quindi ho detto perché non portarlo e farlo giocare se ci fosse la possibilità. Da qualche parte bisogna pure che ricominci e stasera può essere la serata adatta".