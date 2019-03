Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport: il viaggio di Allegri si è fermato a Bolgheri, in provincia di Livorno. Il tecnico bianconero è tornato nella sua città, nella sua Toscana. E ritornare a casa equivaleva anche alle visite a vecchi amici e vecchie passioni. Tra queste, come evidenziato già in alcune conferenze stampa, c'è sicuramente quella dell'ippica. L'ultima volta è stata con Lanfranco Dettori, che era stato invitato dallo stesso allenatore contro il Manchester United. Allegri, comunque, ha approfittato della pausa del campionato per far visita alle scuderie della Dormello Olgiata. Come racconta la Rosea, non è il primo caso di tecnico appassionato d'ippica: era famosa la scuderia di Sir Alex Ferguson. E Ancelotti, in Francia, vince coi suoi purosangue.