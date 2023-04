L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Dusan Vlahovic e del suo momento no: "Non sono assolutamente preoccupato, ha fatto un buon allenamento, è più sereno. E' un percorso di crescita, ha trovato difficoltà quest'anno ma non è che Vlahovic ora è diventato scarso. Vlahovic è un grande giocatore che deve migliorare come tutti, finché si gioca c'è la possibilità. Magari la palla di Cuadrado l'altra volta è giù e picchia in porta. Lui non è il responsabile della Juventus, lo è tutta la squadra. Deve rimanere sereno e tranquillo nel giocare".