C'è un mercato a centrocampo della Juve nel caso in cui Sami Khedira dovesse decidere di restare: quello che porta a elementi di grande prospettiva come Aleksandr Golovin o Lorenzo Pellegrini. C'è poi un mercato studiato nel caso in cui Khedira dovesse al termine del Mondiale ritenere conclusa la sua avventura in bianconero. Il tutto aspettando ovviamente Emre Can e lavorando parallelamente sul sogno (non) impossibile Sergej Milinkovic Savic. Se quindi Khedira dovesse lasciare la Juve, al suo posto Max Allegri vorrebbe un giocatore pronto e di spessore internazionale: via un titolare, dentro un titolare. E mentre si muovono i primi contatti con l'entourage di Mousa Dembelé, ecco che la prima scelta del tecnico bianconero porta ad un nome ad altissimo coefficiente di difficoltà in termini di riuscita dell'operazione: N'Golo Kanté.

RITORNO DI FIAMMA – A due anni di distanza dai tentativi falliti quando Kanté dopo aver stupito il mondo nel Leicester scelse infine il Chelsea, la Juve ci riprova. Costa tanto, forse troppo: almeno 70 milioni. C'è su di lui già il Psg pigliatutto nonostante i paletti di Fair Play finanziario che non sembra condizionarlo particolarmente, anche se non è Kanté ora una priorità ci sono già stati contatti tra il suo agente Karim Douis e il ds parigino Antero Henrique. A Londra, sponda Chelsea, intanto è cambiato il vento: la gestione attuale di Roman Abramovich non prevede spese folli ma un mercato sostenibile se non addirittura autofinanziato, almeno in buona parte. In pieno stile Juve, insomma. Così, per accontentare le richieste del nuovo allenatore (Sarri o non Sarri) saranno inevitabili alcune cessioni: Kanté non è in vendita, ma nel Chelsea nessuno è incedibile. E la Juve studia la situazione per capire come e se riuscire ad accontentare Max Allegri. Serve determinazione e pazienza, soprattutto quella che fantasia che già Marotta palesava qualche mese fa. In fondo dal Chelsea ci si aspetta un'offerta del tutto simile per Gonzalo Higuain, dai Blues è pure giù arrivata una prima proposta da circa 30 milioni per Daniele Rugani mentre la Juve tiene sempre aperta la porta ad un ritorno di Alvaro Morata. Sull'asse Juve-Chelsea si dovrà parlare e approfondire diversi discorsi dunque: da qualche giorno ce n'è uno in più, Kanté.



@NicolaBalice