Jadon Sancho è una delle stelle del calcio internazionale. Il suo exploit col Borussia Dortmund è ormai definitivo, in questi mesi si è messo in mostra in maniera netta e non è un caso se la prossima estate è previsto il suo trasferimento a cifre record: il Borussia spinge per tenerlo un altro anno, Sancho ascolta le proposte e la Juve è stata informata della possibilità di prenderlo in estate, come colpo importante per il presente ma anche in prospettiva, essendo uno dei migliori esterni alti in circolazione a livello europeo.





LA RISPOSTA - L'entourage di Sancho si sta infatti muovendo per luglio e la Juventus non vuole partecipare ad alcun tipo di asta: la dirigenza bianconera da tempo ha captato questa situazione attorno all'ala inglese, il Manchester United e il Liverpool lo vogliono e la Juve non intende essere usata per un gioco al rilancio oltre i 100 milioni di euro. Ecco perché al momento ha declinato questa possibilità, si guarda ad altri obiettivi a meno che Sancho non dia veramente una corsia prioritaria alla Juve. Cosa che fin qui non ha fatto, avendo in testa la Premier League come obiettivo numero uno. Di conseguenza, niente offerta bianconera in arrivo. Almeno al momento.