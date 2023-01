Ha recuperato Wojciech Szczesny, ci sarà anche Federico Chiesa. E le buone notizie per Max Allegri si fermano qui. Il numero 7 bianconero, infatti, comincerà in campionato a testare la propria tenuta dopo aver saltato tutte le amichevoli di dicembre: nessun dubbio però per Cremona, almeno in panchina ci sarà. Lunga comunque la lista degli indisponibili per vari motivi: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic e con ogni probabilità pure gli argentini Di Maria e Paredes.