Non si placa l'emergenza infortuni per la Juventus, che perde anche Denis Zakaria: la partita con l'Empoli finisce al 36' per il centrocampista svizzero, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare nella zona dell'adduttore sinistro. Al suo posto, Allegri ha inserito Locatelli.



Sale così a nove il conto dei giocatori bianconeri attualmente infortunati: Alex Sandro, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Dybala, Kaio Jorge, Chiellini, Rugani e, appunto, Zakaria.