Secondo Sportitalia, la Juventus ha altri tre sogni di mercato per completare il suo Dream Team. Marcelo è "un sogno aspettando che magari ci sia una possibilità di intervento, mentre Godin in difesa rimane un'opportunità concreta. E se va via Pjanic? La Juve si fionderebbe su Rabiot, ma con una cassaforte pienissima potrebbe anche andare su Milinkovic-Savic e capire i margini dell’operazione Pogba, difficile per via dell’ingaggio, ma non impossibile… Insomma, la Juve detta legge e non ha intenzione di fermarsi".