Anche Federico #Chiesa è arrivato al JMedical, le sue sono le visite più attese per la #Juventus pic.twitter.com/F3qzMJb2kK — calciomercato.com (@cmdotcom) March 10, 2023

Il problema al ginocchio accusato ieri nel corso della sfida contro ilha tenuto in ansia i tifosi bianconeri e, nonostante le rassicurazioni dinel post partita: "non dovrebbe essere nulla di grave", e le prime sensazioni che parlano di allarme rientrato, l'ansia per le condizioni di salute diè altissima in casaL'attaccante italiano è arrivato poco fa al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali di rito che stabiliranno come sta la tenuta del ginocchio e se e quando tornerà a disposizione di Allegri che nelle prossime tre partite dovrà affrontare Sampdoria, Friburgo e soprattutto Inter.