Donnarumma-Milan, lo stallo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno snerva. Soprattutto il club rossonero, con nel frattempo è corso ai ripari accelerando per Maignan, portiere del Lille e pensando anche a Mirante. La Juventus fiuta l’occasione a parametro zero anche se prima dovrebbe trovare una nuova sistemazione a Szczesny. Stando a quanto riporta il Daily Mail, anche dall’Inghilterra osservano la situazione: infatti, sia Manchester United che Chelsea sarebbero sulle tracce del classe 1999.