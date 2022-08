Premessa: i recenti risultati di(seppellita dall’) e(debordante contro lo) non c’entrano nulla con il discorso che voglio fare. La mia è un’opinione che avevo prima di quelle amichevoli servite, al massimo, come conferma.La tesi è la seguente:Alla società bianconera non basterà comprare altri calciatori () se non prende almenoe, soprattutto, se Allegri non comincia a pensare ad unache sia meno approssimativa dell’attuale.Non parlo, ovviamente, solo della fase difensiva che, con un po’ di pazienza, potrebbe andare a posto da sola se pensiamo all’esperienza die alla duttilità di. Il problema, casomai, resta. Tuttavia il nodo si potrebbe sciogliere dirottando Danilo a sinistra e abbassando Cuadrado a destra. De Sciglio e Pellegrini non sono sostituti all’altezza, però la retroguardia titolare sarebbe, a mio giudizio, competitiva.Al contrario,E’ quello del centrale. Locatelli non lo è e, secondo me, non può diventarlo.Perciò in mezzo non ce n’è uno (Arthur non lo vorrei nemmeno nominare) che dia i tempi di gioco come in tutte le squadre mature. Si dice che possa arrivare Paredes ma, a parte le non molte partite giocate l’anno scorso con il Paris Saint Germain, siamo davvero sicuri che, da solo, basti e non ci sia bisogno di un’alternativa almeno di pari statura?Ma le dolenti note vengono anche dall’attacco:Allegri pensa che uno dei modi per aiutarlo sia fare tanti cross con Di Maria e Kostic (naturalmente in attesa di Chiesa), però io non sono d’accordo.che finora non sono stati attuati. Vlahovic, oltre che andare in profondità, deve anche venire incontro al portatore di palla, scambiare corto per fare andare gli esterni. Di Maria, in questo senso, può segnare tanti gol, visto che sotto porta ha una tecnica implacabile. Ma con un Vlahovic in queste condizioni (è appesantito e non si è allenato abbastanza?) tutto diventa complicato.La Roma, invece, riluce. Perché, di cui quasi tutti hanno lodato solo l’aspetto motivazionale, si sta dimostrando. Intanto, fin dall’anno scorso, ha corretto il sistema di gioco (difesa a 3, centrocampo a 4, due trequartisti e una punta). Poi ha in animo dida, che nella sua versatilità sa fare anche la mezz’ala/mediano, a. Da. Senza contare, grande equilibratore di centrocampo, nonostante i ritmi un po’ compassati. Infine c’è Spinazzola che, una volta recuperato completamente, sarà una delle energie naturali della Roma., nonostante le due ingiuste sconfitte di campionato. Ora, con il prossimo arrivo di, la squadra giallorossa non avrà solo una grande punta (Abraham), ma anche una degnissima alternativa (Belotti). Già il mercato, quindi, basterebbe per dire che. Se a questo aggiungiamo il genio di Mourinho, voglioso di dimostrare che il suo calcio non è solo psicologia e adesione alla causa, forse dobbiamo mettereNon è una suggestione, ma - come direbbe Lotito - una solida realtà.