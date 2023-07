C'è anche Wojciech Szczesny sul mercato. La Juventus ha deciso di ascoltare offerte per il suo portiere, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Una necessità, perché al momento sul fronte cessioni è tutto fermo: dall'alto è arrivato l'ordine di fare cassa, ma non sono arrivate proposte concrete per gli esuberi, ovvero Alex Sandro, Arthur, McKennie e Zakaria. Più Bonucci, che non ha nessuna intenzione di partire (ha avuto offerte dalla Turchia), che intende rispettare il contratto in scadenza tra un anno.



RISPARMIO - Per questo motivo il portiere polacco è in vendita, con l'obiettivo di risparmiare dal suo addio i 6,5 milioni di euro netti, ovvero il 12,03 lordi di ingaggio. A questo bisogna aggiungere il costo del cartellino, con Szczesny che è valutato almeno 15 milioni di euro. In caso di offerta neanche Allegri, molto legato all'ex numero uno di Roma e Arsenal, potrebbe far cambiare idea al club. La Juve in settimana sarà a Londra per gestire il mercato in uscita e Szczesny potrebbe finire in più di un discorso.



PERIN - Se dovesse partire, l'idea dei bianconeri è quella di promuovere titolare Mattia Perin, che a bilancio pesa per 1,5 milioni di euro netti, 2,78 lordi. L'anno scorso l'ex Genoa ha giocato 18 partite, dimostrando qualità e sicurezza. Sarebbe lui la prima scelta, mentre sul mercato verrebbe cercato un 12 affidabile.