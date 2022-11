"Questa volta non è come il 2006". Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, nell'anno di Calciopoli scelse di scendere in B con la maglia bianconera, e oggi commenta il ribaltone in corso in casa bianconera, con le dimissioni del Cda. La vicenda delle dimissioni di Andrea Agnelli e tutto il Cda Juve, ha detto in diretta dagli studi di BeInSport dove commenta il Mondiale "non è come il 2006, non riguarda il team ma la gente, perché è un'accusa sulle persone, sul presidente e sui componenti del cda. Il fatto che Andrea Agnelli si sia dimesso è grave, non capita spesso. la Juve storicamente ha passato momenti come questo, come la retrocessione nel 2006, e ancora prima".