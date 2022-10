Un messaggio ad Allegri per colpire tutti: “Abbiamo fatto tante valutazioni su di noi e sui giocatori, ed è difficile giustificare questo inizio”. Pavel Nedved lo dice forte e chiaro, sorpreso da una Juve che a quasi due mesi dall’inizio della stagione fa fatica a girare. Ce l’ha con l’allenatore, ma non solo.



I PROBLEMI - Le cose non vanno. E guai a cercare alibi: “A parte gli infortuni, io vedevo difficoltà fisica, squadra pesante e macchinosa” insiste il vicepresidente Pavel. L’ennesima sconfitta col Milan fa storcere ancora il naso alla società, Allegri parla anche di difficoltà psicologiche, il club è preoccupato soprattutto per l’aspetto fisico. E non punta il dito contro un solo colpevole - Max - ma vuole valutare il lavoro di tutti.



ESONERO? - Quattro pareggi e due sconfitte nelle prime nove partite di campionato, la prima vittoria in Champions contro il Maccabi Haifa dopo i ko con Psg e Benfica non basta per far tornare il sereno in casa Juve. A pagare per tutti, però, potrebbe essere il tecnico. Al momento la dirigenza continua a far filtrare fiducia nei confronti di Allegri, ma l’allenatore è sotto osservazione e non è escluso un clamoroso esonero prima della fine della stagione.