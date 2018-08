Leonardo Bonucci può non essere l'unico rinforzo della Juventus in difesa. L'ex difensore del Milan è tornato alla casa madre dopo un anno passato in rossonero ma dopo di lui la Juve potrebbe acquistare anche un altro centrale per fare un ulteriore e definitivo salto di qualità. I bianconeri, infatti, non hanno mollato Diego Godin il cui contratto con l'Atletico Madrid scade nel 2019. L'uruguaiano ha una clausola da 20 milioni di euro che la Juve è disposta a pagare a patto però che prima ci sia una cessione in difesa.