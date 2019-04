Mattias Andersson, 21enne difensore della Juventus Under 23, si è raccontato in un'intervista a Goal: "Juve? Ricordo che eravamo giunti alla fine della sessione estiva, mi contattò il mio procuratore illustrandomi questa possibilità. Ero emozionato, perché la Juventus è uno dei club più importanti al mondo. Il cuore iniziò a battere forte, con la mente già focalizzata sulla scelta. Non ho avuto la benché minima esitazione”.



U23 - "Un bel progetto? Sì, lo penso. Perché quando vieni ceduto in prestito, come accaduto nel mio caso nella passata annata in Den Bosch, puoi andare incontro ad alcune difficoltà: soprattutto in termini di minutaggio. Felice di difendere i colori della Juventus Under 23? Assolutamente. Ho avuto questa possibilità e l'ho colta con determinazione. Giocare per questa squadra è un privilegio, e sono molto contento della scelta che ho fatto”.