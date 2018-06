Danielepuò diventare il primo colpo per la difesa del Chelsea di Maurizio Sarri. L’allenatore, ancora prima di essere ufficializzato dai Blues, ha identificato nel difensore della Juventus (da lui lanciato in Serie A ai tempi dell’Empoli) l’innesto ideale. Il giocatore non è ritenuto incedibile dal club campione d’Italia, che dalla sua non intende però svenderlo. Secondo quanto riporta Sportitalia, da Torino è arrivata un’apertura totale al Chelsea per la cessione di Rugani, sulla base di un’offerta di circa 35 milioni di euro bonus compresi.