Non è ancora ufficiale, ma Tuttosport è sicuro: il caso dell'esame farsa di Luis Suarez non costituirà motivo di sanzioni per la Juventus. Dal punto di vista puramente sportivo, dunque, la società bianconera non deve temere alcunché. E in tempi di inchiesta Prisma, almeno la Juve può tirare un sospiro di sollievo su questo fronte apertosi nell'autunno 2020.