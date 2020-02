Il momento non è dei migliori, certo. La Juventus brillante che tanti si auspicavano di vedere in questo periodo dell'anno, dopo sei mesi di lavoro agli ordini di Maurizio Sarri, tarda ad arrivare, così anche i risultati cominciano a risentirne. Dopo un girone d'andata quasi perfetto, anche a discapito di un gioco povero di iniziative, questo 2020 ha messo la Juventus di fronte alle proprie debolezze.



Così, lo spogliatoio ha cercato di ricompattarsi, come sempre, attorno ai suoi uomini più importanti. E' toccato ancora ai senatori suonare la carica, con Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon in testa: "Una squadra come la nostra non può accontentarsi" ha detto il difensore, capitano in pectore aspettando Giorgio Chiellini. Rincara la dose Buffon, che al contempo sposa il lavoro di Sarri: "Sta cercando di insegnarci qualcosa che, secondo me, è molto bello e straordinario. Vuole alzare il nostro livello alla massima potenza. Dobbiamo seguire la strada indicata dal nostro allenatore". I senatori, quindi, hanno tracciato la strada da seguire.