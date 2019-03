Secondo quanto riportato da Tuttosport nei prossimi giorni arriverà in Italia il super agente Jorge Mendes per parlare con la Juventus. L'obiettivo? Provare a stringere per due gioielli del Benfica: il difensore Ruben Dias (considerato l'alternativa a de Ligt dell'Ajax) e il centrocampista Joao Felix, astro nascente del calcio portoghese.