Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida di Champions League con il Malmoe: "Stasera ci giochiamo una partita importante, l'eventuale primo posto nel girone, ma in ogni caso quando si passa la fase a gironi puoi passare primo e pescare una seconda fortissima e viceversa. Si apre una nuova fase della Champions".



CONFRONTO CON LA PROCURA PER IL CASO PLUSVALENZE - "Sono stato sentito come persona informata dei fatti e ciò che ho detto è coperto da segreto istruttorio. Siamo una società quotata in borsa e quindi soggetta a controlli molto rigidi da parte di tutte le autorità. Detto ciò, collaboriamo con tutti, con le autorità, con grande rispetto. Ciò che dovevamo dire lo abbiamo fatto in un comunicato stampa. Ho grande rispetto per il lavoro di chiunque, ma come Juventus pretendiamo rispetto. A me personalmente, ma anche come amministratore delegato, non piacciono i processi mediatici. Ci sono opinioni che non sono seguite dai fatti. Andiamo avanti, oggi c'è una partita di Champions e i giocatori fanno il loro lavoro. I dirigenti anche".