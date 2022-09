A pochi minuti dal via di Fiorentina-Juve, Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Dazn.



TURNOVER - “Siamo cresciuti, grazie al mercato. Dovevamo recuperare il gap dello scorso anno e credo che ci siamo riusciti. Ormai inutile parlare di mercato, con i prezzi che girano sarebbe più opportuno parlare di boutique. Per oggi abbiamo fatto delle scelte corrette in attacco, martedì saremo a Parigi e dobbiamo avere grande rispetto ma nessuna paura. Ci teniamo qualche cartuccia in tasca per la Champions”



TIFOSI - “I giocatori della Juventus devono lottare con cattiveria per tutti gli obiettivi. Lo spirito nostro deve essere quello di voler primeggiare su tutti, siamo una società unita a livello di dirigenti, allenatori e tifosi. Sono loro il nostro dodicesimo uomo. Tutti vogliono vincere lo scudetto, fare pronostici oggi è prematuro.



CR7 – “Con Cristiano ci siamo salutati con grande rispetto reciproco, quello che è successo allo United non è più un nostro problema. Spiace vederlo in questa soluzione non piacevole né per lui che per la squadra, ma non ci riguarda più”.