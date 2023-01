Martedì di riposo in casa Juve. Ed è giovedì il giorno chiave per capire quando e se Paul Pogba e Dusan Vlahovic potranno essere a disposizione. Al mattino sessione di allenamento aperta ai media e ad invito ai tifosi, al pomeriggio la partitella contro l'Under 23 per testare la tenuta dei due big in attesa di rientro.