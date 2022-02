Arthur Melo, centrocampista della Juventus, è intervenuto a JTV prima della partita in casa dell'Empoli:



"E' una partita fondamentale per noi, dobbiamo vincere anche per aumentare la fiducia e l'entusiasmo della squadra. Dobbiamo neutralizzare i loro punti di forza, sappiamo che contrattaccano molto forte e dobbiamo fare attenzione alle loro ripartenze.. Dobbiamo saper soffrire, difendere e cercare di segnare il maggior numero di gol. Dobbiamo avere il controllo del gioco e della partita".