. La società bianconera ha diffuso un comunicato per rendere nota la composizione del nuovo Cda.Di seguito il testo del comunicato:Con riferimento all’(“Juventus” o la “Società”) che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di qualificarsi quali, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.La lista, contenente anche le proposte di deliberazione che l’azionista EXOR N.V. ha formulato in ordine, rispettivamente, al, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Druento n. 175, 10151 Torino, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).Per il nuovo Cda,sarà un periodo molto intenso. Già martedì 27, nonostante la società abbia già dichiarato di essere convinta di aver agito nel giusto, verrà approvato il, con alcune modifiche rispetto a quello in cui Consob, Deloitte e Procura avevano riscontrato delle incongruenze. Poi, il 1° gennaio aprirà le porte il calciomercato e il 4 gennaio ripartirà la Serie A. Seguiranno mesi di battaglie, sportive per giocatori, allenatore e staff, legali per il CdA.