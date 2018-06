Il Manchester United sta per chiudere il colpo Fred dallo Shakhtar Donetsk. Come riporta il Manchester Evening News, il centrocampo dei Red Devils per la prossima stagione sarà formato dal brasiliano insieme a Matic e Pogba. Il progetto tecnico di Mourinho ridurrebbe dunque l'eventuale spazio per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, su cui sta lavorando anche la Juventus.