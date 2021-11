si fa male durante il riscaldamento ma stringe i denti, incolpevole sul gol.spinge poco e quando lo fa non ci mette qualità. Dietro è spesso con l’acqua alla gola. Dubbi sul contatto con Maehle.Gasperini gli mette addosso Zapata, il 19 bianconero difende con alti e bassi.ha la colpa di farsi trovare dietro sul gol della Dea, tenendo in gioco Zapata. Rincorre per tutta la partita.ogni tanto lo Stadium lo becca, memore della performance di Londra. Lui fa poco per riscattarsi.un po' troppo confusionario. Dovrebbe fare un po' tutto in mezzo al campo ma non convince davvero in nessuna delle due fasi. Esce infortunato. (19’ stnon si vede praticamente mai): cerca qualche geometria ma davanti si muovono poco e in mezzo al campo la Dea da poco tempo per pensare.pure lui è preso di mira dallo Stadium. Gioca sempre al piccolo trotto ma Musso gli nega il gol del pari.parte da destra e svaria su tutto il fronte, non lascia mai il segno. Scheggia la traversa su punizione nel finale.oltre a essere leggerino davanti regala all’Atalanta la palla che Zapata trasforma nel gol partita (40' st).chierato esterno sinistro nel 4-3-3. La sua partita dura un tempo a causa di un infortunio proprio al termine della prima frazione. Offre davvero pochi spunti. Avrebbe la possibilità di pareggiarla ma si fa recuperare da Toloi. (1’ sttroppo arruffone, spesso la palla gli passa davanti nella corsa).All.per la Juve è notte fonda. Lo Stadium esorta i bianconeri a tirare fuori gli attributi a più riprese. I giocatori in campo rispondono nervosamente e lo stesso vale per l’allenatore. In confusione totale.: miracolo vero su Rabiot nella ripresa. Sempre sicuro. Tra i migliori portieri in Serie A ma non si scopre certo oggirecupero clamoroso su Chiesa in una delle poche occasioni create dalla Juve.gioca la gara dell’ex senza mai staccare la spina. Ogni palla che passa dalle sue parti è bottino di guerra.pure lui si mette l’elmetto e lotta su tutti i palloni. Firma l’assist per Zapata. Ammonito nel finale.partita intelligente dell’ex Chelsea, che spinge con parsimonia ma quando lo fa riesce sempre a far male. (26' stentra per aiutare i suoi ad alzare il muro ma la Juve fa poco per abbatterlo).fa legna in mezzo al campo, ormai una delle sicurezze di Gasperini.: bene nelle due fasi, come De Roon aiuta l’Atalanta a restare in equilibrio.: gioca con dedizione, lucido quando deve difendere.è il pendolino che collega attacco e centrocampo dell’Atalanta, ha una mezza occasione da fuori ma non trova la porta. (14' stdà un po' di fiato in mezzo al campo).: i suoi strappi sono ossigeno per l’Atalanta. Ci mette anche qualità, ma senza trovare il gol. (42' stquando si butta in avanti a testa bassa diventa quasi imprendibile. Segna un gol da attaccante vero. Forza della natura.All.: vince la sua prima partita a Torino, la terza nelle ultime otto contro la Juve. Ancora più importante: si porta a +7 in classifica sui bianconeri.