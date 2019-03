Lunedì 11 marzo sarà già giorno di vigilia: l'indomani, all'Allianz Stadium, si deciderà la sorte della Juventusin Champions League. Protagonista ovviamente l'Atletico Madrid, che proprio nella giornata di lunedì viaggerà dalla capitale spagnola a Torino. Volo privato e arrivo previsto nel primo pomeriggio, con soggiorno presso il Golden Palace in via dell'Arcivescovado. E sarà una vigilia ricca, quella che attenderà le due squadre. Primo appuntamento alle 16.15: allenamento aperto alla stampa per i primi 15 minuti, poi sarà il turno della conferenza stampa di Simeone e di un suo giocatore (ore 17.45). Alle 18.30, allenamento dei Colchoneros aperto alla stampa con chiusura sempre all'Allianz Stadium dove Allegri e un giocatore parleranno ai giornalisti presenti in sala stampa.