Seguito anche dalla Juventus, Renan Lodi è approdato all'Atletico Madrid. Il terzino sinistro brasiliano ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Io ho 21 anni e la mia ragazza 20, il cambio è stato grandissimo e tutto è andato molto rapidamente. All'inizio mi mancavano un sacco di cose e pensavo di non farcela, sono stati decisivi l'affetto della famiglia dell'Atletico e l'attenzione di Simeone. Mi ha parlato tanto, e mi ha fatto vedere un sacco di video per farmi capire cosa voleva da me. Lui ha una sua idea di calcio e non è facile trovare l'equilibrio tra fase difensiva e offensiva. È andata bene, le 4 partite in nazionale sono un sogno".



"La maglia numero 10 a Paquetá? In Brasile non si parla d'altro, ma non vedo perché: con Paquetà la 10 è in ottime mani. Certo, è una maglia che pesa tantissimo: Neymar, Ronaldinho, Kakà, Rivaldo... Il paragone è duro. Però ripeto, Paquetà può indossarla senza problemi".



"Alex Sandro è un mio grande amico, col quale condivido anche il procuratore. Di più, Alex Sandro è il mio idolo. Io da bambino, prima di giocare sul serio, guardavo a Roberto Carlos e a Marcelo. Poi i miei riferimenti sono diventati Filipe Luis e Alex Sandro, un esempio. Ora lotto con lui per la maglia del Brasile ma gli voglio un gran bene. Abbiamo parlato di Juve-Atletico, sarà durissima perché ci giochiamo il primo posto. Mi aspetto qualcosa di simile all'andata: loro bene nel primo tempo, noi nel secondo, meritavamo di vincere".