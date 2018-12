Con la Juve sicuramente, che ha pescato il peggior avversario possibile: l'Atletico Madrid. Ma escludendo Real e Barcellona, anche per l'Atletico si può dire la stessa cosa: peggio della Juve, forse, non poteva pescare.Ma i destini di Juve e Atletico si sono spesso intrecciati in questi anni anche sul mercato, nonostante rimanga per ora quello di Mariol'ultimo affare messo a segno. Con grande soddisfazione dei bianconeri, peraltro. Tante altre storie però si sono sviluppate e magari potranno anche tornare d'attualità.. Il primo? Max. Esatto, proprio il tecnico bianconero, che nella stagione 2016/2017 sembrava giunto al capolinea della sua avventura alla Juve: tra i nomi sondati per l'eventuale eredità proprio quello del Cholo, con l'Atletico Madrid che a sua volta aveva proposto il proprio progetto ad Allegri, senza successo. Come sia andata a finire, è storia. Così come non è riuscita a decollare la proposta dell'Atletico per Paulo, contattato e corteggiato a lungo nella scorsa stagione, identificato come erede ideale di Griezmann: niente da fare, anche in questo caso. E l'Atletico si è visto rispondere picche anche per quel che riguarda Rodrigo: 30 milioni non sono serviti per convincere la Juve a lasciar partire l'uruguaiano, non soltanto perché 15 sarebbero andati al Boca. Il vero perché si è capito in questi mesi.si è fatto sul serio: i tentennamenti del uruguaiano, ancora senza rinnovo ma convinto da Simeone a giocarsi il tutto e per tutto in Champions questa stagione, hanno poi spinto la Juve a varare il piano B(onucci). A più riprese si è parlato anche per José, a lungo prima scelta, ma blindato a tripla mandata dall'Atletico. Diversi i ragionamenti per Stefan, alla Juve sarebbe potuto servire come alternativa di lusso nel caso in cui fosse poi partito Benatia: nulla di fatto anche in questo, doppio, caso.@NicolaBalice