I tifosi del San Paolo stanno già esternando il loro malumore per la possibile partenza di Igor Gomes, talento classe ’99 che ha già attirato l’attenzione di mezza Europa, tra cui la Juventus. Stando a quanto riporta la Gazeta Esportiva, i due club attualmente in pole sono il Real Madrid e l’Ajax, che ha già pescato nel club brasiliano per prendere Antony (20 milioni di euro) e in passato David Neres. I Blancos, invece, hanno una grande tradizione nel portare a Madrid i migliori talenti del calcio sudamericano, come Vinucius Jr e Rodrygo. Questa volta ci proveranno per Igor Gomes, che in patria viene paragonato a Kakà.