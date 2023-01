La Juve aveva bruciato tutti in estate, anche il Barcellona: in prospettiva, quello di Kenan Yildiz, soffiato al vivaio del Bayern Monaco, era universalmente riconosciuto come un gran colpo. Contratto triennale (il massimo possibile) e un progetto ambizioso di sviluppo graduale: prima l'Under 19, poi la Next Gen, infine la prima squadra. Ma Yildiz ha fretta e il Benfica ci vede lungo: l'idea di Roger Schmidt è quella di portarlo subito a Lisbona, idea che stuzzica il giocatore, ma ogni richiesta per ora è stata rispedita al mittente.