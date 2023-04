Si scrive Rasmus Hojlund, si legge progetto di campione. Il giovane attaccante danese dell’Atalanta ha messo in mostra delle doti tecniche e atletiche di primissimo livello tanto che le big europee si stanno preparando per far scattare un’asta. Per la famiglia Percassi il classe 2003 non vale meno di 65 milioni di euro, al forte interesse della Juventus si sono aggiunti quelli di Chelsea e Bayern Monaco.