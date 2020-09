Tra i nomi circolati in casa Juventus per il ruolo di terzino sinistro, è apparso anche quello di Alex Telles, che dopo l’esperienza fallimentare in Serie A con l’Inter ha trovato la sua dimensione prima al Galatasaray e poi, in maniera totale, al Porto. Il suo rendimento ha attirato diversi top club come la Juve ma non solo: stando a quanto riporta The Peoples Person, il brasiliano è la nuova idea di mercato del Manchester United, che avrebbe ricevuto l’input dal tecnico Solskjaer di abbandonare la pista Reguillon per concentrarsi su Alex Telles.