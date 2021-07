La Juventus per il ruolo di secondo portiere per il dopo Buffon aveva pensato anche a Emil Audero, ma secondo la Gazzetta dello Sport questa operazione è praticamente impossibile: il club bianconero vuole tenersi Mattia Perin, tornato dal prestito al Genoa, e in ogni caso il prezzo di 20 milioni di euro fissato dalla Samp per Audero è troppo alto rispetto a quanto la Juve è disposta a spendere per quel ruolo.