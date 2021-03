I bianconeri nei prossimi 180 minuti hanno una missione chiara: vogliono tornare a -4. Come? Il piano è il 4x4 e la Jeep non c'entra. Il riposo forzato dell’Inter potrebbe garantire alla Juve di accorciare (con una partita in più) sui nerazzurri e portare la classifica a un nuovo sorriso: alle 20 del 3 aprile, infatti, potrebbe ridisegnarsi vedendo l'Inter a 65 punti e la Juventus a 61.