Andrea Pirlo deve ancora risolvere qualche dubbio di formazione per la gara contro il Crotone. Il tempo c'è, perché la Juventus scenderà in campo nel posticipo della 23a giornata di campionato lunedì sera. L'obiettivo dei bianconeri è quello di voltare subito pagina dopo il brutto ko contro il Porto in Champions, l'allenatore però dovrà fare i conti con diversi indisponibili tra infortunati (Chiellini, Bonucci, Arthur e Cuadrado) e squalificati (Rabiot).. Un'altra, l'ennesima occasione. Quella da non perdere. Perché il futuro dei due alla Juve è ancora in bilico. Per motivi diversi, chiaro.- Il gallese quest'anno sembrava aver trovato continuità, Pirlo lo gestiva con attenzione massima ai dettagli e il gallese aveva ormai messo alle spalle quei maledetti infortuni che lo hanno frenato per tutta la carriera. Escluso il quarto d'ora contro il Porto però nell'ultimo mese l'ex Arsenal non ha mai visto il cambio a causa di problemi muscolari.. Alti e bassi finora in due stagioni e mezzo in bianconero, qualche lampo e tanti, troppi infortuni.- Non sono quelli - o meglio, non solo - a fermare Bernardeschi. Qui il problema è diverso:: arrivato dalla Fiorentina come esterno destro d'attacco, ha giocato nel tridente ma anche trequartista, esterno di centrocampo, mezz'ala, e persino terzino. Contro il Crotone si gioca il posto con Ramsey sulla trequarti, per provare a rilanciarsi e far ricredere chi pensa che la sua avventura alla Juve sia arrivata alla fine.La sua posizione però è in bilico e se non arriverà una svolta, in estate potrebbe tornare sul mercato.- Lunedì sarà una partita dalle mille emozioni per lui, che a Crotone ha giocato la prima stagione tra i professionisti andando via tra le lacrime durante la cena d'addio. Ragazzo di cuore Berna, che quell'anno aveva trascinato la squadra ai playoff con 12 gol in 38 presenze. Mica male come inizio.... Ursino affonda il colpo e porta in Calabria un giocatore che quattro anni dopo la Fiorentina rivenderà alla Juve per 40 milioni. E che lunedì si giocherà una maglia da titolare con Ramsey. In due per un posto, ultime chance per rimanere in bianconero.