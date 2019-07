Andrea Barzagli ha deciso, non farà parte dello staff del nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri: passo indietro da parte dell'ex difensore bianconero, che ha lasciato il calcio lo scorso giugno e sembra non volerci tornare, almeno non subito. Il toscano ha infatti scelto di dedicarsi ad altro, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport: svolta maturata negli ultimi giorni, con la decisione di fare un passo indietro.



NIENTE UOMO DI FIDUCIA DELLA SOCIETA' - Barzagli si è comunque riservato di potersi unire al gruppo bianconero in futuro, a stagione in corso oppure nel prossimo campionato, dopo gli otto scudetti e le lacrime dell'addio. Lo staff di Sarri dovrebbe dunque essere formato da Giovanni Martusciello, ex vice di Luciano Spalletti, che sarà il vice allenatore e lo specialista della linea difensiva più Marco Ianni, Massimo Nenci, Davide Ranzato, Davide Losi e Gianni Picchioni. Niente Andrea Barzagli come uomo di fiducia della società e compagno di tutti i calciatori della rosa, dunque. Almeno per ora.