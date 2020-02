Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur parla a Sky Sport, tra il pareggio contro il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia e il prossimo impegno di campionato contro il Brescia: "La squadra sta bene, molto bene: siamo primi in classifica, siamo arrivati da primi agli ottavi di finale di Champions e siamo in semifinale di Coppa Italia. Dobbiamo migliorare un po' dal punto di vista del gioco, ma la strada è giusta: stiamo lavorando per migliorare".



MILAN - "E' stata una partita durissima ma credo che abbiamo fatto bene, in uno stadio difficilissimo. Ora siamo concentrati sul ritorno a casa nostra".



BRESCIA - "Vogliamo fare una bella prestazione; sappiamo che dobbiamo vincere e portare a casa i tre punti per stare ancora ancora primi, perciò stiamo spingendo. Alla Juve bisogna sempre dare di più: è quello che mi hanno fatto capire fin dal primo giorno ed è la cosa più importante che ha portato questa squadra a vincere così tanto negli anni".



MOMENTO PERSONALE - "Ogni giorno e ogni partita mi sento meglio e il mister e i compagni mi dimostrano la loro fiducia. Io sono tranquillo e con la voglia di migliorare sempre di più per la squadra, e credo che la strada sia quella giusta".