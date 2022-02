La Juve aveva paventato un'offerta al ribasso a inizio stagione per Federico Bernardeschi, la confermerà nelle prossime settimane anche dopo il cambio di agente (da Mino Raiola a Federico Pastorello). Sui bonus si potrà trattare, ma la parte fissa resterà compresa tra 2,5 e 3 milioni di euro rispetto ai 4 attuali. Prendere o lasciare. La volontà del giocatore farà la differenza. Intanto la pubalgia non gli dà tregua e il suo rientro in gruppo è ancora rimandato.