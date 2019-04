", così Leonardo, difensore della Juventus, festeggia un nuovo successo nella partitella in allenamento insieme a tanti compagni: Cristiano Ronaldo in primis, ma anche Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Emre Can e Hans Nicolussi Caviglia. E nei commenti, Mattia, che ha terminato la propria stagione anzitempo dopo l'operazione alla spalla, spiega con ironia il perché dei continui successi della squadra di Bonucci: "".