Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a JTV prima della sfida con il Bologna: "Come in tutte le partite c'è da approcciare nella maniera perfetta per portare a casa tre punti fondamentali per arrivare poi allo scontro diretto con un minimo di tre punti di vantaggio. Stasera sarà una partita difficile perché loro si chiudono e provano a ripartire, noi da parte nostra dovremo avere lucidità e pazienza e trovare il gol".