L'estate di Leonardo Bonucci è stata sicuramente tormentata. Prima il viaggio di Giuntoli e Allegri per raggiungerlo in vacanza e comunicargli che sarebbe stato escluso dal progetto tecnico della Juventus., poi gli allenamenti da separato in casa in solitaria e con preparatori personali alla Continassa ma lontano dal resto del gruppo, quindi un mercato che in Italia non ha visto sbocchi professionali e quindi il passaggio in Bundesliga all'Union Berlino chiudendo definitivamente o quasi il capitolo della sua vita legato ai colori bianconeri di cui è stato anche capitano. Quasi, perché in realtà il rapporto fra il difensore e la Juventus si protrarrà con strascichi legali perché il giocatore ha scelto di andare per vie legali per il trattamento ricevuto.



CAUSA PER DANNI - Secondo quanto riportato da Sky Sport i legali Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, dopo aver chiesto invano il reintegro in squadra durante il mese di luglio e agosto, ora daranno seguto all'azione legale e giudiziaria prevista dall'accordo collettivo. Sostanzialmente per conto di Bonucci gli avvocati procederanno alla richiesta di risarcimento danni nei confronti della Juventua dovuta alla (presunta) mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione a disposizione del giocatore che ha quindi subito danni di natura professionale e di immagine.