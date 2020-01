La Juve vince 3-1 contro la Roma e approda in semifinale di Coppa Italia. Così Leonardo Bonucci, autore del terzo gol, ha parlato a Rai Sport al termine del match: "Non dobbiamo mollare tutti insieme, appena abbassiamo il motore di un giro andiamo in difficoltà. La Roma fa un gioco offensivo, quando abbiamo smesso di attaccare le seconde palle ci hanno portato a difendere e subire qualcosa di troppo. Buon primo tempo: abbiamo saputo soffrire, era inevitabile contro una squadra che palleggia molto; abbiamo fatto bene quando ci hanno lasciato campo. Dybala ha giocato tanto quest'anno ed è un valore in più per noi, ma abbiamo tanti giocatori. Douglas, Cristiano e il Pipa hanno fatto una gran partita. La Juve ha la fortuna di avere 25 giocatori di grandissimo livello, ci sono tre obiettivi da raggiungere e bisogna farsi trovare tutti pronti e accettare le decisioni dell'allenatore per mettere ai giocatori in condizione di andare avanti fino alla fine".



SCUDETTO - "+4 sull'Inter? Non sono niente, mancano ancora tantissime partite e non sono sufficienti. Dobbiamo lavorare e migliorare, continuare a sacrificarci in partite come queste. Abbiamo tre obiettivi nei quale abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo".