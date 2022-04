Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato così, ai microfoni di Dazn, il pareggio raggiunto in extremis contro il Bologna: "Abbiamo cercato di spingere in avanti, mettendo pressione, per cercare il pari che è arrivato. Con più lucidità nell'ultimo passaggio potevamo fare il secondo. Peccato, con 3 punti portati a casa ci dava tanto questa partita. Quando giochi alla Juve c'è sempre pressione, dentro e fuori. In alcune occasioni l'apporto del pubblico serve per tirare fuori qualcosa in più, è quello che chiediamo ai tifosi. Oggi abbiamo cercato di portare a casa la vittoria, non ci siamo riusciti, peccato”.



Sull’episodio del possibile rigore: "Dal campo sembrava dentro, la Var ci permette di trovare il punto esatto ed è stato valutato fuori".